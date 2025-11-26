２６日午前８時１０分頃、浜松市中央区篠原町の国道１号で、「交通事故で横転した車がある」と近くで農作業をしていた人から１１０番があった。静岡県警浜松西署によると、大型トラックや乗用車など計９台が絡む事故があり、大型トラックが信号待ちをしていた車列に追突したとみられる。地元消防によると、男女７人が病院に救急搬送され、いずれも意識はあるという。