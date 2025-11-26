日本城郭協会とワン・パブリッシングが共催する「第24回城の自由研究コンテスト」の入賞作品が決定しました。全国の小学生・中学生を対象に募集された作品の中から、厳正な審査を経て選出された力作揃いです。上位入賞作品を含む受賞作は、2025年12月20日〜21日にパシフィコ横浜で開催される「お城EXPO2025」にて展示されます。 第24回城の自由研究コンテスト 文部科学大臣賞 【小学生の部】各務日乃さん(東