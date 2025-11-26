キノコの生産や販売などを行うホクトが、排出した二酸化炭素を国の制度上実質ゼロにする仕組みの導入を決め、26日、長野都市ガスと共同会見を行いました。ホクトは、二酸化炭素の排出量削減のため生産拠点の小諸市の「小諸きのこセンター」で使っている生産設備の燃料を「A重油」から都市ガスに変更します。さらに、二酸化炭素排出削減量をクレジットで売買する仕組み「カーボンオフセット」の導入を決めたということ