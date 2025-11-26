26日（水）は全国的に北風が冷たいですが、関東や東海では気温が大幅アップする見込みです。＜26日（水）の天気＞日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空には一時的に寒気が流れ込み、北陸や山陰で冷たい雨が降っています。午後は天気が回復しますが、日本海側では昼過ぎ頃まで急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。東北日本海側北部ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるため、少しの雨でも土砂