オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が２６日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、８００万円減の年俸４５００万円でサインした。「上と下（１軍と２軍）の行き来が結構あったので、自分の納得いくシーズンではなかったが、最終的にはいい感じで終われた。それを来年はもう一個、進化させて挑めるようにしたい」。プロ９年目の今季は中継ぎで２８試合、２勝１敗、４ホールド、防御率４・２８と苦労したが、それでも９月２０、