テレ東のドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』(毎週木曜24:30〜25:00)が2026年1月8日にスタートする。ドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』○菅生新樹、テレ東ドラマ初主演『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』は、「人は見た目じゃなくて中身だ!」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオ