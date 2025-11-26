星野リゾートが展開する「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は2026年1月6日から、「ナイトストロベリーツアー」を開催する。イルミネーションが輝く貸し切りのハウスでの夜のいちご狩り冬に旬を迎えるいちごは、その甘酸っぱさと見た目の可愛らしさから、老若男女に愛されされている。特に、静岡県内で生産されるいちごの大半を占める「紅ほっぺ」は、果実が大きく香りが豊かなことが特徴。静岡県を代表する紅ほっぺの美味しさを多く