俳優の杉浦太陽が24日に自身のアメブロを更新。仕事の現場でコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』のメニューを堪能したことを明かした。この日、杉浦は「スタバだ」というタイトルでブログを投稿し「現場にて、支度しながらスタバ」と報告。ドリンクやフードが置かれたテーブルの写真を公開した。続けて、注文したメニューについて「ホワイトモカ ライトシロップ スープチーノ ベーグル」と紹介。最後に「スタバのスープ