モデルの藤田ニコルが26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】もこもこ“冬コーデ”で登場した藤田ニコルニコルはイヤーマフにムートンコートなど冬の装いだったが、スカートにはスリットが入り、美脚をチラ見せさせていた。「寒くなってきましたので小顔効果もあるイヤーマフを着けて。温かいだけじゃなく抜け感も意識しながらコーディネートしました」とポイントを語った。