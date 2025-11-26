俳優の萩原利久が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】ブラック＆ブラウンコーデで登場した萩原利久シックなレザーのボア付きジャケットで登場。ホリデーシーズンに行きたい場所を問われると「サッカーを見るのが好き。サッカーを現地観戦したい。寒い季節ですけど、だからこそ足元から温まりつつおしゃれをしつつ見に行けたら。そもそもインドアになりがちなので。アクテ