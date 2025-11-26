オリックス・片山楽生投手（23）が大阪・舞洲の球団施設で契約更改し、今季年俸800万円から倍増の1600万円でサインした。NTT東日本から24年ドラフト6位で入団した右腕は、8月1日の日本ハム戦でプロ初勝利を挙げるなど、21試合に登板して1勝1セーブ、防御率2・10。救援の一角として確かな存在感を放った1年目を振り返り、「しっかりやれた時と、やれなかった時がはっきりしたので。自分のボールが投げられたときはいい結果とい