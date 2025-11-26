女優の福原遥が２６日、都内で行われた「ＵＧＧ銀座松屋通り」（２８日オープン）のオープニングイベントに出席した。襟がゴア素材になったレザーのジャケットとクリーム色のワンピースを合わせ、柔らかな笑顔を浮かべて登場。コーディネートのポイントに「強くなりすぎず、ボアで冬ぽさもあり、かわいらしさも出る。靴も厚底でスタイルがもれます」と挙げた。ＵＧＧは普段から愛用しており「寒がりなので、温かくて着心地も良