タレントの藤田ニコルが２６日、都内で行われた「ＵＧＧ銀座松屋通り」（２８日オープン）のオープニングイベントに出席した。藤田は、冬らしいベージュのイヤーマフ、コート、ブーツを着用。ホリデーシーズンにぴったりなハッピーな笑顔を浮かべて登場した。ファッションのポイントには「寒くなってきたので、小顔効果があるイヤーマフを付けました。あたたかいだけじゃなく、抜け感も意識しました」と語った。この日、私服