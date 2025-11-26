歌手の細川たかしが２５日、ＮＨＫ「みんなのベスト紅白」に出演。自分が「第１号」という、紅白での大失敗を告白した。この日は細川をゲストに迎え、細川の紅白での名場面を紹介していった。その中で８４年の紅白で「浪花節だよ人生は」を熱唱する細川のＶＴＲを放送。歌い出しで思いきり歌詞を間違えてしまい、「すいません、歌詞間違って」と歌の途中で謝罪。なんとか歌い終わった後も謝罪する珍シーンとなった。ＶＴＲ