元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が26日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。30代のうちに自身の墓を購入していることを明かした。番組は「墓じまい」に関する東京都のアンケートを紹介。墓を持つ都民のうち、7割近くが「墓じまいをすでに予定している」「今後考える可能性がある」などと回答したと伝えた。スペシャルキャスターの武田鉄矢が「私は里がいいもので。やっぱり博多の土にな