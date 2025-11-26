この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、Aちゃん☺︎10m(@185_xoxo_)さんの投稿です。育ち盛りの子どもがいる家庭では、どうしても増えがちな揚げ物メニュー。「おいしいけど、後片付けが大変…」という家庭も多いのではないでしょうか。Aちゃん☺︎10mさんが編み出した、洗い物が少ない「ササミチーズカツ」の作り方を、Xで共有してくれました。 洗い物2つ