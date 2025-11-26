きのう（11月25日）午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震が発生しました。 【写真を見る】割れた食器、倒れた門、道路を塞ぐ石通行止めの状況など 最大震度5強を観測した産山村など、阿蘇地域では26日正午現在も落石や通行止めといった生活への影響や、飲食・サービス業への影響が出ています。 被害の状況を、現地で撮影した写真とともに時系列でお伝えします。 ※この記事を「NEWS DIG」以外で読んでいる