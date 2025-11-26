お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太26日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。吉沢亮主演の映画「国宝」の興行収入が173億7739万円を記録し、03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」の173億5000万円を超えで実写日本映画興行収入記録を塗り替えたこと絡め、邦画の良さを訴えた。22年ぶりに更新した大記録に山里は、「すごいですね。本当に面白かったですし」と話