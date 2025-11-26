Ubisoftの人気ビデオゲーム「アサシン クリード」をNetlixが実写化するドラマシリーズの初キャストとして、『ザ・バイクライダーズ』（2023）などに出演しているトビー・ウォレスの参加が発表された。米が報じている。 「アサシン クリード」シリーズは2億3000万本以上を売り上げ、ビデオゲーム史上最も売れたシリーズのひとつ。ウォレスが演じるキャラクターの詳細