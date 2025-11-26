近畿地方では、昨日25日の夕方は大阪府で雷雲が発達し、吹田市にある観覧車が落雷が原因とみられる影響で緊急停止する事故がありました。今日26日は一部で雨の降る所がありますが、夜遅くには晴れてくるでしょう。ただ、天気の移り変わりは早く、明日27日の夕方〜夜にかけては再び広い範囲で雨や雷雨となる見込みです。急な強い雨や落雷に注意をしてください。昨日25日大阪府で雷雲が発達観覧車が緊急停止する影響も昨日25日は