メ～テレ（名古屋テレビ） 26日未明、名古屋市名東区で共同住宅が焼ける火事があり、性別不明の1人が死亡、男性1人が意識不明の重体です。 警察によりますと午前1時すぎ、名東区名東本通にある共同住宅から火が出ているのを近くに住む人が見つけ、消防に通報しました。 火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての共同住宅の1階と2階のあわせて3部屋が焼けました。 火元とみられる1階の部屋から、年齢と性