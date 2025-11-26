メ～テレ（名古屋テレビ） 来年2月末に閉店する名古屋駅前の名鉄百貨店本店で、閉店セールが始まりました。 名鉄百貨店本店は、再開発に伴い、2026年2月末で71年の歴史に幕を下ろします。 それを前に「71年分の感謝祭」と銘打った、閉店セールが始まりました。 歴代の包装紙や案内係の制服などを展示する「歴史展」も開かれています。 閉店セールは12月31日までで、2026年1月2日からは初売り、2