中学受験指導スタジオキャンパス代表の矢野耕平さんは、衣食住は満ち足りていても、親が子どもに関心を持てない状態のことを「ネオ・ネグレクト（新しい育児放棄）」と定義し、「富裕層といわれる家庭であっても見られる現象である」と語ります。そこで今回は、矢野さんの著書『ネオ・ネグレクト外注される子どもたち』から抜粋し、実際にあったネオ・ネグレクトの事例をご紹介します。【書影】現代子育ての新たな問題に向き合う