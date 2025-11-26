ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「一本の光明」。鼻下に数本生えている髭を長年毛抜きで抜いてきたというスーさん。とうとう、顔面脱毛でその髭とオサラバしたところ――。* * * * * * *長年の付き合いに誰の女房でもない私の鼻下には髭が生えている。伸びるとかなり目立つ。鼻下全面に生えているわけではない。両口角の上あたりに、黒くてしっかりした毛が数本ずつ。うぶ毛とは言えない。私が