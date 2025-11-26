ロッテの人気アイス「雪見だいふく」をモチーフにした「解体パズルLite 雪見だいふくパズル」が、株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ）より2025年11月下旬に発売されます。11月18日の「雪見だいふくの日」に合わせて発表されたもので、“遊べて飾れる”をコンセプトにした立体パズルとして登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】発売44（しあわせ）周年を迎えた「雪見だいふく」を約80％サイ