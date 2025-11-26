Photo: 岡本玄介 現代人の疲れにグリグリ。デスク作業を続けていると、だんだんと凝ってくる腰や背中。背面は自分ので揉みほぐしたり、マッサージガンを使うには難しい場所ですよね。整体に行くには時間もお金もかかるし、もっと手軽に自宅でできないものだろうか？ 狙っていたブツが今一番安いそこで、ずっと目を付けていたのがATEXのハイバックマッサージャー「AX-HP210」。これが、Amazon