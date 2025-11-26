アイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】もこもこアウターで美脚を披露した百田夏菜子もこもこのアウターに、腕＆美脚を大胆に見せる丈のニットのセットアップで登場。百田は「ホリデーシーズンなので、華やかさを出しながらのコーディネートをしてみました」とアピールしていた。カリフォルニアを拠点とするグローバル