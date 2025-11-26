俳優の福原遥が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】カッコかわいい！ニットワンピに革ジャンコーデで登場した福原遥福原のマキシ丈のニットのワンピースにボア付きの革ジャンを合わせて登場。「普段、あまりレザーは着ないですけど、このレザージャケットは強くなりすぎずボアの部分が大きいので冬っぽさでかわいらしい印象も出るレザージャケットになっていて。このジャ