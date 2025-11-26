時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは福井県の70代の方からのお便り。18歳の時に運転免許を取ってから無事故・無違反で53年目。これまでのゴールド免許証を大事に保管しているそうで――。* * * * * * *私のゴールド免許証18歳の時に運転免許を取り