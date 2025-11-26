俳優の森川葵が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】美脚あらわ！巻き髪がかわいい森川葵ボア付きの白いアウターで登場。パンツはミニ丈で美脚を大胆に見せていた。上半身にボリュームを持たせながら「下は流行っているニーハイ。緩めのルーズな感じが流行っているのでソックスはポイントになっています」とアピールしていた。カリフォルニアを拠点とするグローバルライ