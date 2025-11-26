「日頃、あまり運動していない」という人にこそおすすめしたいフラット登山。発案者の佐々木俊尚さんが、初心者向けに安全な楽しみ方を指南します（構成：村瀬素子）【リスト】フラット登山に必要な装備リスト（秋・初心者用）* * * * * * *山登りと散歩のいいとこどり山に登りたい気持ちはあるものの、「体力に自信がない」「膝が心配」「装備が大変そう」と、一歩を踏み出せない方は多いのではないでしょうか。私が提唱する「フ