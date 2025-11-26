俳優の三浦翔平が26日、都内で行われた『UGG 銀座松屋通り オープンイベント』に参加した。【全身ショット】かっこいい…！グレーのセットアップで登場した三浦翔平三浦はグレーのセットアップで登場。「上品かつ大人コーデ。この時期にぴったり」と話していた。カリフォルニアを拠点とするグローバルライルスタイルブランド「UGG」は、銀座で2店舗目となる『UGG 銀座松屋通り』を28日にオープン。オープンを記念したスペシ