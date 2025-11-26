西武の平良海馬投手は契約更改交渉を行い、1億円アップの3億円(推定年俸)でサインをしたことを明かしました。昨季オフは、平良投手の希望する先発起用と球団の求める中継ぎ起用で折り合いがつかず、1度契約を保留していました。最終的には球団側からの「やってほしいっていう思いも伝わった」と平良投手は話し、球団の意向に沿った役割をまっとうしました。今季は守護神として自己最多31セーブをマークし、「最多セーブ投手賞」を