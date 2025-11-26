阪神の小幡竜平内野手（25）が26日、西宮市内の球団事務所で契約更改を行い1500万円増の来季年俸4000万円（金額は推定）でサインした。今季は自己最多89試合に出場し1試合2本塁打を含む5本塁打と打撃でもアピール。ただ、故障で離脱する期間もありフルシーズンでの活躍はできなかった。この日、都内でNPBアワードが行われており、球団からは「来年はここ（球団事務所）じゃなくて、あっち（NPBアワード）に行ってくれ」と激