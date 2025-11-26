韓国の警察官【ソウル共同】韓国のソウル中心部で観光中の日本人家族を乗せたタクシーが反対車線にはみ出し乗用車と衝突、0歳の女児が意識不明の重体となった事故で、管轄する竜山警察署は26日、女児が19日に死亡したと明らかにした。事故では両親も負傷した。同署はタクシーの70代男性運転手について、容疑を交通事故処理特例法上の致死傷に切り替え、逮捕状申請を視野に捜査を進める。事故は10月21日に発生した。飲酒は確