様々な分野の「イチバン」を徹底研究する番組『カンニング竹山のイチバン研究所』（ABEMA）が11月21日に配信され、元乃木坂46の中田花奈がカンニング竹山の“いじり”を否定した。【映像】中田花奈がキッパリ否定した瞬間この日はインターン研究員として日向坂46の森本茉莉がスタジオ初出演。「めっちゃ緊張します」と不安を口にした。カンニング竹山に「1人で仕事するのはあまりない？」と確認された森本は「そうですね。外