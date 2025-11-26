「吉例顔見世興行」を前に、京都・南座で行われた「まねき上げ」＝26日午前京都に年の瀬を告げる恒例の歌舞伎公演「吉例顔見世興行」を控え、京都市東山区の劇場「南座」で26日、出演俳優の名前を墨書した看板を掲げる「まねき上げ」が行われた。肉太な線が特徴の「勘亭流」と呼ばれる書体で、客が隙間なく入るようにとの願いを込め、看板いっぱいに書かれている。看板は計65枚で、長さ約1.8メートル、幅約30センチ。最後の1