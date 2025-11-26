ウブロのアイコニックな「ビッグ・バン ウニコ」シリーズに新たに登場した「ビッグ・バン ウニコ ウィンター サファイア」と「ビッグ・バン ウニコ ウィンター チタニウム セラミック」。氷のような美しさを持つこれらの限定モデルは、サファイアクリスタルとチタニウム・セラミック素材を使い、氷河の青や氷の白を基調とした美しいデザインが特徴です。 ウブロ「ビッグ・バン ウニコ ウィンターエディシ