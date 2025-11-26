俳優萩原利久（26）が26日、都内で「UGG銀座松屋通りオープンイベント」に出席した。黒のセーターにレザージャケットを合わせ、「プライベートではあまり履かない」というブーツを履いて登場。「寒がりなので、この冬はこれ（UGGのアイテム）とともに過ごしたい」と語った。無類のサッカー好きで知られ、「（UGGのアイテムを着て）サッカーの現地観戦に行きたい」とし、「足もとからおしゃれをして、冬はインドアになりがちなの