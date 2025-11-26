モデルでタレントの藤田ニコル（27）が26日、都内で「UGG銀座松屋通りオープンイベント」に出席した。ベージュのイヤーマフや首まで覆った温かみのあるムートンコートを身につけ登場。「寒くなってきたので、小顔効果もあるイヤーマフをつけて、ムートンコートにタイトなスカートを合わせせて、ブーツをしっかり見せるコーディネートにしました」と紹介し、「温かいだけじゃなくて抜け感も意識しました」と笑みを浮かべた。続け