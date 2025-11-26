深藍汽車は、韓国のヒョンデと中国の北京汽車集団の合弁会社である北京現代の重慶工場を引き継ぎ、自社の生産ラインとして活用する計画を明らかにしました。深藍汽車の関係者は「計画はあるが、生産開始時期や具体的な車種は現時点では公開されていない」と述べています。北京現代重慶工場は2015年に建設が始まり、2017年に竣工しました。総投資額は77億5000万元（約1720億円）で、車両の設計上の年産能力は30万台、エンジン年産能