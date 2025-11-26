2025年10月に福島県北塩原村で開催された野外音楽イベント『風とロック芋煮会2025』の模様が、ホームドラマチャンネル特別版ダイジェストとして、2026年1月25日19時からテレビ初放送される。 参考：古谷一行＆木の実ナナ『混浴露天風呂』シリーズの原点『ピンクハンター』CS初放送 『風とロック芋煮会』は、「観客は具、ミュージシャンは味噌、会場は大きな鍋」という思いで開催されているイベン