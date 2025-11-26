¥ê¥ó¥°¤Ç°µ´¬¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¿å¿À¤­¤­(27)¤¬°µ´¬¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁÏÀß40¼þÇ¯µ­Ç°Âç²ñ¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÇÄ¶µÓÄ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤­¤Ê40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥é¥¦