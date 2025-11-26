¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤¬¡ÄÂæÏÑ¤Î±Ç²è¾Þ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼(50)¤Î¶á±Æ¤¬¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¡£1997Ç¯¤Ë¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¡¢¥­¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤­¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤ò·ëÀ®¡£2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTiming¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¿Íµ¤¤Ë¡£99Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡£22Æü