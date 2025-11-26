26日、広島市中区白島九軒町で車３台が絡む事故が発生し、２０代の男が酒に酔った状態で運転したとして現行犯逮捕されました。 警察によりますと、26日午前７時頃、広島市中区の牛田大橋南詰交差点付近で左折しようとした軽自動車が中央分離帯に衝突し対向車線を走っていた車２台が巻き込まれる事故がありました。 この事故で対向車線で車を運転していた５０代の男性が病院に搬送されましたが軽傷見込みです。 軽自動車を運転し