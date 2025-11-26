オンラインカジノで賭博をしたとして、県内の高校生ら3人が書類送検されていたことがわかりました。 オンラインカジノ賭博による県内での摘発は、初めてです。 単純賭博の疑いで書類送検されたのは、県内の高校生と大学生、20代の無職の男のあわせて3人です。 県警によりますと、高校生らは去年から今年にかけて、携帯電話を使ってオンラインカジノサイトに接続し、スポーツベットやビデオスロットと