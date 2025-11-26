サンフレッチェ広島のミヒャエル・スキッベ監督が、今シーズン限りで退任することがクラブから発表されました。 スキッベ監督は２０２２年にサンフレッチェ広島の監督に就任すると、Ｊ１リーグで常に優勝争いを展開。 またルヴァンカップでは２度の優勝を果たし、アジアの強豪と戦うＡＣＬエリートにサンフレッチェを導くなどチームを躍進させました。 12月10日、エデイオンピースウイング広島で