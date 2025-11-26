阪神・小幡竜平内野手（２５）が２６日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１５００万増の４０００万円でサインした。（金額は推定）今季は自己最多８９試合に出場し、打率・２２３。いずれもキャリアハイの５本塁打、１７打点、６盗塁をマーク。遊撃の守備でもチームを支え、ファン感謝デーでは伊原、高寺とともに、「フレッシュ大賞」に選ばれた。球団からは「来年はアワードに行ってほしい」と期待の言葉を受け