PBR（株価純資産倍率）や配当利回りといった様々な投資指標には、月ごとに見たときに明確な季節性が存在します。季節性とは、投資指標を使って銘柄選択を行った場合に、ある特定の月では優れた効果が発揮される一方で、別の月では同じ指標を使っても十分な成果が得られないといった、月別パフォーマンスの差を指しています。 なかでも配当利回りは季節性が明確に表れる指標です。多くの日本企業が3月期決算を採用しているた