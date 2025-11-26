最上階に設けられた大ホール＝２５日、ＫＤＸ横浜みなとみらいタワー貸会議室大手のティーケーピー（ＴＫＰ）は２５日、横浜市西区のＫＤＸ横浜みなとみらいタワー（旧三菱重工横浜ビル）最上階の３３階に進出した。フロア面積は約１７００平方メートル。大手企業の集積が進む横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区でセミナーや展示会利用のほか、ＭＩＣＥ（国際会議・展示場）需要を取り込む狙いだ。三菱重工業は昨夏、横浜